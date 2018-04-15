В Британии запускают "народное голосование" против Brexit

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Воскресенье, 15 апреля 2018, 13:43

Проевропейские депутаты, бизнес и общественные деятели запускают кампании за дополнительный референдум о выходе из состава ЕС.

О старте компании BBC заявил актер Патрик Стюарт. По его словам, "условия" выхода Британии из состава ЕС оказались не такими, как подавалось на референдуме 2016 года.

По его словам, кампания "Голос общественности" - это попытка объединить антибрекситовские группы по общей целью добитсья новый референдум. Соответственно, массовая поддержка этой Идейе должен побудить депутатов принять решение о проведении окончательного референдума.

Официально компания стартует в ближайшие дни с митинга в Северном Лондоне.

Напомним, что Великобритания окончательно потеряет членство в ЕС в марте 2019 года. И консерваторы, и лейбористы пока исключают проведения второго референдум.

Европейская правда

Темы: Великобритания ЕС
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