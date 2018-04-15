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У РФ кажуть, що діти Асада відпочивали в анексованому Криму

Неділя, 15 квітня 2018, 14:14

Президент Сирії Башар Асад на зустрічі з російською делегацією розповів, що його діти 2017 року відпочивали в таборі "Артек" в анексованому Росією Криму.

Про це заявив журналістам у неділю координатор групи зі зв'язків Державної Думи РФ з парламентом Сирії Дмитро Саблін, передає російський Інтерфакс.

"У ході нашого спілкування президент Асад сказав, що його діти минулого року відвідали "Артек"", - сказав Саблін.

Крім того, як повідомив парламентарій, Асад розповів, що його діти цікавляться спорудженням Кримського мосту і стежать за ходом будівництва, також його діти стали цікавитися політикою.

Теми: СиріяКримРосія
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