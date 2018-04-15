У РФ кажуть, що діти Асада відпочивали в анексованому Криму

707 переглядів
Неділя, 15 квітня 2018, 14:14

Президент Сирії Башар Асад на зустрічі з російською делегацією розповів, що його діти 2017 року відпочивали в таборі "Артек" в анексованому Росією Криму.

Про це заявив журналістам у неділю координатор групи зі зв'язків Державної Думи РФ з парламентом Сирії Дмитро Саблін, передає російський Інтерфакс.

"У ході нашого спілкування президент Асад сказав, що його діти минулого року відвідали "Артек"", - сказав Саблін.

Крім того, як повідомив парламентарій, Асад розповів, що його діти цікавляться спорудженням Кримського мосту і стежать за ходом будівництва, також його діти стали цікавитися політикою.

Теми: Сирія Крим Росія
powered by lun.ua
По темі
CNN опублікувало супутникові знімки: ракети досягли своїх цілей у Сирії 15 квітня 2018, 12:06
У Сирії стверджують, що зруйнований центр в Дамаску виробляв ліки від раку 15 квітня 2018, 09:10
Сирійська урядова армія заявила про встановлення контролю над Східною Гутою 15 квітня 2018, 06:14
Усі новини
Головні новини
Бойовики віддали тіло військового ЗСУ, який зник безвісти
CNN опублікувало супутникові знімки: ракети досягли своїх цілей у Сирії
Доба в АТО: 52 обстріли, 3 поранених
У столиці стався вибух біля "Київенерго"
Усі новини
інфографіка

Що робити, якщо при вас б'ють дитину

Лайфхаки

Як почати займатися спортом, коли зовсім немає часу