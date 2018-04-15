В РФ говорят, что дети Асада отдыхали в аннексированном Крыму

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Воскресенье, 15 апреля 2018, 14:14

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российской делегацией рассказал, что его дети в 2017 году отдыхали в лагере "Артек" в аннексированном Россией Крыму.

Об этом заявил журналистам в воскресенье координатор группы по связям Государственной Думы РФ с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, передает российский Интерфакс.

"В ходе нашего общения президент Асад сказал, что его дети в прошлом году посетили "Артек"", - сказал Саблин.

Кроме того, как сообщил парламентарий, Асад рассказал, что его дети интересуются возведением Крымского моста и следят, как идет строительство, также его дети стали интересоваться политикой.

Темы: Сирия Крым Росcия
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