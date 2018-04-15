У Гданську пройшов марш ультраправих – влада виправдовується

1609 переглядів
Неділя, 15 квітня 2018, 14:44

У польському місті Гданськ в суботу пройшов багатотисячний марш ультраправої організації Obóz Narodowo-Radykalny (ONR).

Як повідомляє Onet.pl, марш під гаслами "Знайдемо кий на левацьку рожу" виявився несподіваним для міських властей та викликав протести громадян.

Як результат президент міста випустив спеціальне звернення з цього приводу. Серед іншого він зазначив, що у мерії не знали про цей марш, адже заявку на акцію подала стороння людина. Більш того – у заявці йшла мова про мітинг, присвячений "національної незалежності в польському публічному просторі".

 

"Якщо ви запитаєте мене, чи знали ми про людей, які вчора можна було побачити маршируючи ми на вулицях нашого міста під прапором ONR – відповідь ні",- заявив президент міста Павел Адамович.

Він також зазначає, що поліція також не побачила порушень закону у цьому марші, додавши, що це стало результатом дій нинішньої влади, лояльної до таких акцій.

В якості відповіді президент Гданська закликав провести 21 квітня альтернативний мітинг. "Багато в кого цей марш викликав жах, але страх не може паралізувати нас, тому запрошую кожного, хто близький до ідеалів демократії, свободи, відкритості, в суботу перед міською радою Головного міста на продемократичну та антифашистську демонстрацію Давайте покажемо, що Гданськ є колискою свободи, яку ніхто в нас не відбере".

Європейська правда

powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
США готують нові санкції проти РФ - РосЗМІ
Бойовики віддали тіло військового ЗСУ, який зник безвісти
CNN опублікувало супутникові знімки: ракети досягли своїх цілей у Сирії
Доба в АТО: 52 обстріли, 3 поранених
Усі новини
тренд

Нереальні персонажі Instagram, які формують сучасні тренди

гід

Видавці City Coffee Guide запустили мобільний гід по кав'ярнях