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В Гданьске прошел марш ультраправых - власть оправдывается

Воскресенье, 15 апреля 2018, 14:44

В польском городе Гданьск в субботу прошел многотысячный марш ультраправой организации Obóz Narodowo-Radykalny (ONR).

Как сообщает Onet.pl, марш под лозунгами "Найдется палка на левацкую рожу" оказался неожиданным для городских властей и вызвал протесты граждан.

В результате президент города выпустил специальное обращение по этому поводу. Среди прочего он отметил, что в мэрии не знали об этом марш, ведь заявку на акцию подал посторонний человек. Более того - в заявке шла речь о митинг, посвященный "национальной независимости в польском публичном пространстве".

 

"Если вы спросите меня, знали мы о людях, которых вчера можно было увидеть марширующими на улицах нашего города под флагом ONR - ответ нет", - заявил президент города Павел Адамович.

Он также отмечает, что полиция также не увидела нарушений закона в этом марше, добавив, что это стало результатом действий нынешней власти, лояльной к таким акциям.

В качестве ответа президент Гданьска призвал провести 21 апреля альтернативный митинг. "У многих этот марш вызвал ужас, но страх не может парализовать нас, потому приглашаю каждого, кто близок к идеалам демократии, свободы, открытости, в субботу перед городским советом Главного города на продемократическую и антифашистскую демонстрацию Давайте покажем, что Гданьск является колыбелью свободы , которую никто у нас не отнимет".

Европейская правда

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