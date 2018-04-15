США готують нові санкції проти РФ - РосЗМІ

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Неділя, 15 квітня 2018, 15:02

Сполучені штати планують покарати Росію за підтримку режиму Башара Асада, ввівши проти неї додаткові санкції.

Про це пише російський "Коммерсант", посилаючись на лист посла США Джона Хантсмана до російського МЗС.

У першій частині листа йдеться про мотивацію силової операції, здійсненої щодо Сирії американцями і їх союзниками. Там зазначається, що сирійська влада винна в застосуванні хімічної зброї по відношенню до власного населення, і міжнародне співтовариство зобов'язане вжити заходів, щоб зупинити Башара Асада.

У другій же частині свого послання Джон Хантсман повідомляє Москву, що Вашингтон має намір ввести відносно неї нові санкції. Цього разу - "через підтримку сирійського режиму".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже заявляв, що вважає Росію та Іран винними у військових злочинах сирійської влади, в тому числі - в хімічних атаках щодо мирного населення. 

Вранці 14 квітня США, Франція та Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії. Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

Європейська правда

Теми: США Росія Сирія
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