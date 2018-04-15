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США готують нові санкції проти РФ - РосЗМІ

Неділя, 15 квітня 2018, 15:02
США готують нові санкції проти РФ - РосЗМІ

Сполучені штати планують покарати Росію за підтримку режиму Башара Асада, ввівши проти неї додаткові санкції.

Про це пише російський "Коммерсант", посилаючись на лист посла США Джона Хантсмана до російського МЗС.

У першій частині листа йдеться про мотивацію силової операції, здійсненої щодо Сирії американцями і їх союзниками. Там зазначається, що сирійська влада винна в застосуванні хімічної зброї по відношенню до власного населення, і міжнародне співтовариство зобов'язане вжити заходів, щоб зупинити Башара Асада.

У другій же частині свого послання Джон Хантсман повідомляє Москву, що Вашингтон має намір ввести відносно неї нові санкції. Цього разу - "через підтримку сирійського режиму".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже заявляв, що вважає Росію та Іран винними у військових злочинах сирійської влади, в тому числі - в хімічних атаках щодо мирного населення. 

Вранці 14 квітня США, Франція та Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії. Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

Європейська правда

Теми: СШАРосіяСирія
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