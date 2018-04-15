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США предупредили РФ о новых санкциях - росСМИ

Воскресенье, 15 апреля 2018, 15:02
США предупредили РФ о новых санкциях - росСМИ

Соединенные штаты планируют наказать Россию за поддержку режима Башара Асада, введя против нее дополнительные санкции.

Об этом пишет российский "КоммерсантЪ", ссылаясь на письмо посла США Джона Хантсмана в российский МИД.

В первой части письма говорится о мотивации силовой операции, осуществленной в отношении Сирии американцами и их союзниками. Там отмечается, что сирийские власти повинны в применении химического оружия в отношении собственного населения и международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада.

Во второй же части своего послания Джон Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции "за поддержку сирийского режима".

Напомним, президент США Дональд Трамп уже заявлял, что считает Россию и Иран виновными в военных преступления сирийских властей, в том числе – в химических атаках в отношении мирного населения.

Утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии. Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

Европейская правда

Темы: СШАРосcияСирия
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