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Порошенко: українська армія – одна з найефективніших у Європі

Неділя, 15 квітня 2018, 15:34

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україні вдалося зробити свою армію однією з найбільш ефективних у Європі.

Про це він написав у неділю в Twitter.

"За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити армію, а й перетворити ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій у Європі", - зазначив президент.

"Чергове підтвердження цьому – участь наших десантників у курсі з контр-штурмових дій S.W.A.T. в Польщі, де наші військові показали найкращі результати", - додав він.

Українська правда

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Теми: Порошенкоармія
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