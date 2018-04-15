Порошенко: украинская армия - одна из самых эффективных в Европе

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украине удалось сделать свою армию одной из самых эффективных в Европе.

Об этом он написал в воскресенье в Twitter.

За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити армію, а й перетворити ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій у Європі.



Чергове підтвердження цьому – участь наших десантників у курсі з контр-штурмових дій S.W.A.T. в Польщі, де наші військові показали найкращі результати. pic.twitter.com/M56gXHHg8I — Петро Порошенко (@poroshenko) April 15, 2018

"За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе", - отметил президент.

"Очередное подтверждение этому - участие наших десантников в курсе по контр-штурмовым действиям S.W.A.T. в Польше, где наши военные показали наилучшие результаты", - добавил он.