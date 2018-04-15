Порошенко: украинская армия - одна из самых эффективных в Европе
Президент Петр Порошенко заявляет, что Украине удалось сделать свою армию одной из самых эффективных в Европе.
Об этом он написал в воскресенье в Twitter.
За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити армію, а й перетворити ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій у Європі.— Петро Порошенко (@poroshenko) April 15, 2018
Чергове підтвердження цьому – участь наших десантників у курсі з контр-штурмових дій S.W.A.T. в Польщі, де наші військові показали найкращі результати. pic.twitter.com/M56gXHHg8I
"За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе", - отметил президент.
"Очередное подтверждение этому - участие наших десантников в курсе по контр-штурмовым действиям S.W.A.T. в Польше, где наши военные показали наилучшие результаты", - добавил он.