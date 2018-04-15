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Порошенко: украинская армия - одна из самых эффективных в Европе

Воскресенье, 15 апреля 2018, 15:34

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украине удалось сделать свою армию одной из самых эффективных в Европе.

Об этом он написал в воскресенье в Twitter.

"За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе", - отметил президент.

"Очередное подтверждение этому - участие наших десантников в курсе по контр-штурмовым действиям S.W.A.T. в Польше, где наши военные показали наилучшие результаты", - добавил он.

Украинская правда
Темы: Порошенкоармия
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