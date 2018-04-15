Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракетні удари не вплинули на перебіг війни у Сирії – Джонсон

Неділя, 15 квітня 2018, 16:34

Повітряні удари союзників у Сирії не мали на меті переломити перебіг військового конфлікту або змінити політичний режим.

Як повідомляє ВВС, про це заявив голова британської дипломатії Борис Джонсон.

За його словам, ракетні удари мали запобігти "ще більш варварьским хімічним атакам".

"В усьому іншому сирійська війна продовжуватиметься, як раніше", - додав Джонсон.

Голова британського МЗС додав, що не знає, які висновки із цих подій винесе сирійський президент Башар Асад. Однак, у випадку, якщо хімічні атаки матимуть продовження, Британія разом із союзниками "вивчатиме варіанти відповіді".

Нагадаємо, вранці 14 квітня США, Франція та Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії. Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

Європейська правда

Теми: Велика БританіяСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Велика Британія
У парламенті Британії хочуть покарати голову оборонного комітету, який раптом похвалив талібів
Британія сподівається, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"
ЗМІ: Син конструктора російських бойових дронів працює в ООН, а дружина – живе у Британії
Останні новини
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:50
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: