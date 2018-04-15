Ракетні удари не вплинули на перебіг війни у Сирії – Джонсон

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Неділя, 15 квітня 2018, 16:34

Повітряні удари союзників у Сирії не мали на меті переломити перебіг військового конфлікту або змінити політичний режим.

Як повідомляє ВВС, про це заявив голова британської дипломатії Борис Джонсон.

За його словам, ракетні удари мали запобігти "ще більш варварьским хімічним атакам".

"В усьому іншому, сирійська війна продовжутиметься як раніше", - додав Джонсон.

Голова британського МЗС додав, що не знає, які висновки із цих подій винесе сирійський президент Башар Асад. Однак, у випадку, якщо хімічні атаки матимуть продовження, Британія разом із союзниками "вивчатиме варіанти відповіді".

Нагадаємо, вранці 14 квітня США, Франція та Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії. Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

Європейська правда

Теми: Велика Британія Сирія
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