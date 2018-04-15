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Ракетные удары не повлияли на ход войны в Сирии - Джонсон

Воскресенье, 15 апреля 2018, 16:34

Воздушные удары союзников в Сирии не имели целью переломить ход военного конфликта или изменить политический режим.

Как сообщает ВВС, об этом заявил глава британской дипломатии Борис Джонсон.

По его словам, ракетные удары должны были предотвратить "еще более варварские химические атаки".

"Во всем остальном сирийская война будет продолжаться, как раньше", - добавил Джонсон.

Глава британского МИД добавил, что не знает, какие выводы из этих событий вынесет сирийский президент Башар Асад. Однако, в случае, если химические атаки будут иметь продолжение, Великобритания вместе с союзниками "изучат варианты ответа".

Напомним, утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии. Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

Европейская правда

Темы: ВеликобританияСирия
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