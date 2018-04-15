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Один з найпопулярніших VPN-сервісів оголосив про своє закриття

Неділя, 15 квітня 2018, 17:31
Один з найпопулярніших VPN-сервісів оголосив про своє закриття

Сервіс "Opera VPN" оголосив про припинення своєї роботи з 30 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ресурсу. 

"Роботу додатку Opera VPN для iOS та Android буде остаточно припинено з 30 квітня 2018 року. ... Але ми продовжуємо забезпечувати збереження вашої конфіденційності", - заявили у сервісі.

Також зазначається, що усі користувачі Opera Gold мають можливість отримати безкоштовну річну підписку на SurfEasy Ultra VPN, який є доступним на більшості платформ, що підтримують Windows, Mac, iOS, Android та Amazon.

Користувачам Opera, які не мають Opera Gold, пропонують отримати 80% знижку на SurfEasy Total VPN. 

Нагадаємо, 13 квітня суд у Москві задовольнив позов "Роскомнагляду" про блокування месенджера Telegram в РФ.

Telegram було внесено до списку заборонених сайтів. Очікується, що блокування месенджера розпочнеться з 16 квітня.

На тлі блокування Telegram в РФ сервіс Opera VPN очолив список найпопулярніших запитів в App Store.

В РФ заявили, що у зв'язку з блокуванням Telegram Держдума РФ проаналізує необхідність законодавчо виключити використання VPN-сервісів.

Читайте також: "Telegram, Viber, WhatsApp, Signal — яким месенджерам можна довіряти" 

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Теми: інтернетРосіясоцмережі
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