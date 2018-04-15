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Один из самых популярных VPN-сервисов объявил о своем закрытии

Воскресенье, 15 апреля 2018, 17:31
Один из самых популярных VPN-сервисов объявил о своем закрытии

Сервис "Opera VPN" объявил о прекращении своей работы с 30 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте ресурса.

"Работа приложения Opera VPN для iOS и Android будет окончательно прекращена с 30 апреля 2018 года. ... Но мы продолжаем обеспечивать сохранность вашей конфиденциальности", - заявили в сервисе.

Также отмечается, что все пользователи Opera Gold имеют возможность получить бесплатную годовую подписку на SurfEasy Ultra VPN, который доступен на большинстве платформ, поддерживающих Windows, Mac, iOS, Android и Amazon.

Пользователям Opera, которые не имеют Opera Gold, предлагают получить 80% скидку на SurfEasy Total VPN.

Напомним, 13 апреля суд в Москве удовлетворил иск "Роскомнадзора" о блокировании мессенджера Telegram в РФ.

Telegram был внесен в список запрещенных сайтов, ожидается, что блокирование мессенджера начнется с 16 апреля.

На фоне блокирования Telegram в РФ сервис Opera VPN возглавил список самых популярных запросов в App Store.

В РФ заявили, что в связи с блокированием Telegram Госдума РФ проанализирует необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов.

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Темы: интернетРосcиясоцсети
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