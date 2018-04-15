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На заході України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Неділя, 15 квітня 2018, 20:36
На заході України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

16 квітня на заході України, а також у Житомирській та Вінницькій областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили в Укгідрометцентрі.

У зазначених регіонах такий рівень небезпеки - повсюди, на решті території - місцями. При цьому 16 квітня вночі на Лівобережжі на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі очікуються заморозки 0-4°.

 

У понеділок у більшості регіонів, окрім Харківської, Донецької та Луганської областей - мінлива хмарність, без опадів, температура вдень від +22...+25 на заході до +16...+18 на сході.

На півдні та у Криму +19...+22, в Одеській області +12...+14 градусів.

 

15 квітня на високогір’ї Iвано-Франкiвської області зберігається значна снiголавинна  небезпека (3 рiвень).

16 квітня на рівнинних річках продовжиться весняне водопілля з добовою інтенсивністю підвищення.  На українській ділянці Дунаю біля м.Вилкове рівень води утримуватиметься на небезпечних відмітках 155-165 см з підтопленням незаселених ділянок міста. 

Українська правда

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Теми: погода
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