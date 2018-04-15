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На западе Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Воскресенье, 15 апреля 2018, 20:36
На западе Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

16 апреля на западе Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили в Укгидрометцентри.

В указанных регионах такой уровень опасности - повсюду, на остальной территории - местами. При этом 16 апреля ночью на Левобережье на поверхности почвы, местами и в воздухе ожидаются заморозки 0-4°.

 

В понедельник в большинстве регионов, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей - переменная облачность, без осадков, температура днем от +22 ...+25 на западе до +16...+18 на востоке.

На юге и в Крыму +19...+22, в Одесской области +12...+14. 

 

15 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

16 апреля на равнинных реках продолжится весеннее половодье с суточной интенсивностью повышения. На украинском участке Дуная возле г.Вилково уровень воды будет удерживаться на опасных отметках 155-165 см с подтоплением незаселенных участков города.

Украинская правда

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Темы: погода
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