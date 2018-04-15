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Facebook збільшив витрати на безпеку Цукерберга до $9 мільйонів

Неділя, 15 квітня 2018, 21:09
Facebook збільшив витрати на безпеку Цукерберга до $9 мільйонів

Компанія Facebook збільшила витрати на організацію безпеки для свого засновника Марка Цукерберга і оплату його перельотів на приватних літаках до 9 мільйонів доларів в 2017 році.

Як повідомляє CNN з посиланням на публічні дані компанії, з 2015 року на ці видатки було виділено близько 20 мільйонів доларів, при цьому минулоріч витрати зросли на 50% проти $5,8 млн у 2016 році.

"Забезпечення цих заходів безпеки необхідно у зв'язку з важливістю пана Цукерберга для Facebook", - йдеться у заяві компанії.

Витрати Цукерберга на літак включають авіазбори, паливо, витрати на екіпаж і харчування. Також Facebook оплачує службу безпеки для свого керівника і систему безпеки в його резиденціях.

Витрати Facebook на забезпечення безпеки Шеріл Сандберг - головного операційного директора компанії - склали 2,7 млн ​​доларів.

Для порівняння, у минулому році компанія Apple витратила близько 317 тис. доларів на забезпечення безпеки і перельотів свого керівника Тіма Кука.

Теми: facebookСШАгроші
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