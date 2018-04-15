Facebook увеличил расходы на безопасность Цукерберга до $9 миллионов

Компания Facebook увеличила расходы на организацию безопасности для своего основателя Марка Цукерберга и оплату его перелетов на частных самолетах до 9 миллионов долларов в 2017 году .

Как сообщает CNN со ссылкой на публичные данные компании, с 2015 года на эти цели всего было израсходовано около 20 миллионов долларов, причем в минувшем году расходы возросли на 50% - против $5,8 млн в 2016 году.

"Обеспечение этих мер безопасности необходимо в связи с важностью г-на Цукерберга для Facebook", - говорится в заявлении компании.

Расходы Цукерберга на самолет включают в себя авиасборы, топливо, расходы на экипаж и питание. Также Facebook оплачивает службу безопасности для своего руководителя и систему безопасности в его резиденциях.

Расходы Facebook на обеспечение безопасности Шерил Сандберг - главного операционного директора компании - составили 2,7 млн долларов.

Для сравнения, в прошлом году компания Apple потратила около 317 тыс. долларов на обеспечение безопасности и перелетов своего руководителя Тима Кука.