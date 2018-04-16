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У РФ помер журналіст, який першим написав про розгром "ПВК Вагнера" в Сирії

Понеділок, 16 квітня 2018, 00:42

У російському місті Єкатеринбург помер журналіст Максим Бородін, який першим написав про загибель членів загону "ПВК Вагнера" в Сирії. Він помер, не приходячи до тями, після того, як випав із вікна свого помешкання на 5-му поверсі.

Про це з посиланням на видання "МБХ Медіа" пише Радіо Свобода.

Раніше повідомляли, що випавши з вікна, журналіст отримав важкі травми і впав в кому. Він був доставлений у міську лікарню.

Головний редактор РІА "Новий день", в якому працював Бородін, Поліна Румянцева допускає можливість, що смерть журналіста могла бути не випадковою.

"Щоб зрозуміти, що сталося, потрібно отримати доступ до квартири, ми займаємося цим. Якщо з'явиться хоча б якийсь натяк на кримінал, ми всіх сповістимо", – сказала вона. За словами Румянцевої, для самогубства у Бородіна не було ніяких підстав.

Бородін був серед журналістів, які першими розповіли про загибель бійців "ПВК Вагнера" в Сирії після авіаудару міжнародної коаліції 7 лютого.

9 лютого американський телеканал CBS із посиланням на джерела в Пентагоні повідомив, що 7 лютого в Сирії під авіаудар міжнародної коаліції під командуванням США потрапили російські найманці, які намагалися захопити нафтове родовище в районі селища Хішам.

У результаті нападники були розбиті. За різними даними загинули від кількох десятків до кількох сотень людей, зокрема громадян Росії, імовірно, бійців "ПВК Вагнера".

Російська влада спершу заперечувала загибель росіян, а згодом визнала, що внаслідок сутичок постраждали десятки російських громадян. МЗС Росії наголошує, що йдеться не про військовослужбовців.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЗМІСирія
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