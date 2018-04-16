В РФ помер журналіст, який першим написав про розгром "ПВК Вагнера" в Сирії

1126 переглядів
Понеділок, 16 квітня 2018, 00:42

У російському місті Єкатеринбург помер журналіст Максим Бородін, який першим написав про загибель членів загону "ПВК Вагнера" в Сирії. Він помер, не приходячи до тями, після того, як випав із вікна свого помешкання на 5-му поверсі.

Про це з посиланням на видання "МБХ Медіа" пише Радіо Свобода.

Раніше повідомляли, що випавши з вікна, журналіст отримав важкі травми і впав в кому. Він був доставлений у міську лікарню.

Головний редактор РІА "Новий день", в якому працював Бородін, Поліна Румянцева допускає можливість, що смерть журналіста могла бути не випадковою.

"Щоб зрозуміти, що сталося, потрібно отримати доступ до квартири, ми займаємося цим. Якщо з'явиться хоча б якийсь натяк на кримінал, ми всіх сповістимо", – сказала вона. За словами Румянцевої, для самогубства у Бородіна не було ніяких підстав.

Бородін був серед журналістів, які першими розповіли про загибель бійців "ПВК Вагнера" в Сирії після авіаудару міжнародної коаліції 7 лютого.

9 лютого американський телеканал CBS із посиланням на джерела в Пентагоні повідомив, що 7 лютого в Сирії під авіаудар міжнародної коаліції під командуванням США потрапили російські найманці, які намагалися захопити нафтове родовище в районі селища Хішам.

У результаті нападники були розбиті. За різними даними загинули від кількох десятків до кількох сотень людей, зокрема громадян Росії, імовірно, бійців "ПВК Вагнера".

Російська влада спершу заперечувала загибель росіян, а згодом визнала, що внаслідок сутичок постраждали десятки російських громадян. МЗС Росії наголошує, що йдеться не про військовослужбовців.

Теми: Росія ЗМІ Сирія
powered by lun.ua
По темі
В анексованому Криму влаштували акцію проти Трампа, Макрона і Мей 15 квітня 2018, 23:26
Аваков у США поговорить про гібридну війну з РФ та співпрацю з ФБР 15 квітня 2018, 22:55
Путін заявив про "неминучий хаос", якщо удари по Сирії повторяться 15 квітня 2018, 19:45
Усі новини
Головні новини
На заході України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Гейлі повідомила, коли США оголосять про нові санкції проти РФ
Клих вимагає переведення до іншої тюрми та відмовляється від їжі
США готують нові санкції проти РФ - РосЗМІ
Усі новини
здоров'я

Чому сновидіння важливі для нашого здоров’я

Фотопроект

Дзеркальний Київ в об'єктиві Євгена Белана