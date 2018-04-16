В РФ умер журналист, который первым написал о разгроме "ЧВК Вагнера" в Сирии

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Понедельник, 16 апреля 2018, 00:42

В российском городе Екатеринбург умер журналист Максим Бородин, который первым написал о гибели членов отряда "ЧВК Вагнера" в Сирии. Он умер, не приходя в сознание, после того, как выпал из окна своей квартиры на 5-м этаже.

Об этом со ссылкой на издание "МБХ Медиа" пишет Радио Свобода.

Ранее сообщалось, что выпав из окна, журналист получил тяжелые травмы и впал в кому. Он был доставлен в городскую больницу.

Главный редактор РИА "Новый день", в котором работал Бородин, Полина Румянцева допускает возможность, что смерть журналиста могла быть не случайной.

"Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всем сообщим", - сказала она. По словам Румянцевой, для самоубийства у Бородина не было никаких оснований.

Бородин был среди журналистов, которые первыми рассказали о гибели бойцов "ЧВК Вагнера" в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля.

9 февраля американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что 7 февраля в Сирии под авиаудар международной коалиции под командованием США попали российские наемники, которые пытались захватить нефтяное месторождение в районе поселка Хишам.

В результате нападавшие были разбиты. По разным данным погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек, включая граждан России, вероятно, бойцов "ЧВК Вагнера".

Российские власти сначала отрицали гибель россиян, а впоследствии признали, что в результате столкновений пострадали десятки российских граждан. МИД России отмечает, что речь идет не о военнослужащих.

Темы: Росcия СМИ Сирия
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