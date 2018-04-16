Глава МЗС Німеччини розкритикував РФ за Україну і Сирію

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас розкритикував Росію за її дії за межами Російської Федерації.

Про це пише Радіо Свобода.

Маас звинуватив Москву в кібератаці на його міністерство і сказав, що Росія повинна змінити свою поведінку.

Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини перерахував низку подій, які він назвав "проблематичними діями" – це відсутність прогресу у припиненні вогню на сході України, напад із застосуванням хімічної зброї у Великій Британії, підтримка уряду Сирії на чолі з Башаром Асадом і спроби вплинути на вибори в західних країнах.

"Стався напад на МЗС і ми припускаємо, що це виходило з Росії", – заявив міністр в інтерв’ю державній німецькій телекомпанії ZDF.

За його словами, Німеччина не може просто відмахнутися від цього, те, що відбувається, не слід розглядати як конструктивний внесок.

Як повідомляє DW.com., Маас закликав до дипломатичного вирішення конфлікту в Сирії.

"Ми намагаємося знову налагодити політичний процес", - заявив він в ефірі телеканалу ZDF.

Всі спроби вирішити цей конфлікт повинні відбуватися під егідою ООН, проте Росія заблокувала вже 12 резолюцій, і тепер країни, які так чи інакше беруть участь в процесі, шукають новий формат, уточнив він вже телеканалу ARD.

"Росія останнім часом стала складним партнером", - визнає Маас і в той же час підкреслює, що рішення сирійського конфлікту без РФ неможливе. Серед цілей він назвав припинення вогню в Сирії, можливість доставки гуманітарної допомоги, формування перехідного уряду, а також проведення конституційних реформ і виборів в країні.

Різні групи в Сирії мають дійти згоди, і Росія, яка зараз представляє тільки інтереси режиму Асада, повинна буде це прийняти, додав Маас.