Глава МИД Германии раскритиковал РФ за Украину и Сирию

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас раскритиковал Россию за ее действия за пределами Российской Федерации.

Об этом пишет Радио Свобода.

Маас обвинил Москву в кибератаке на его министерство и сказал, что Россия должна изменить свое поведение.

Глава внешнеполитического ведомства Германии перечислил ряд событий, которые он назвал "проблематичными действиями" - это отсутствие прогресса в прекращении огня на востоке Украины, нападение с применением химического оружия в Великобритании, поддержка правительства Сирии во главе с Башаром Асадом и попытки повлиять на выборы в западных странах.

"Произошло нападение на МИД и мы предполагаем, что это исходило из России", - заявил министр в интервью государственной немецкой телекомпании ZDF.

По его словам, Германия не может просто отмахнуться от этого, то, что происходит, не следует рассматривать как конструктивный вклад.

Как сообщает DW.com., Маас призвал к дипломатическому решению конфликта в Сирии.

"Мы пытаемся вновь наладить политический процесс", - заявил он в эфире телеканала ZDF.

Все попытки решить этот конфликт должны проходить под эгидой ООН, однако Россия заблокировала уже 12 резолюций, и теперь страны, которые так или иначе участвуют в процессе, ищут новый формат, уточнил он уже телеканала ARD.

"Россия в последнее время стала сложным партнером", - признает Маас и в то же время подчеркивает, что решение сирийского конфликта без РФ невозможно. Среди целей он назвал прекращение огня в Сирии, возможность доставки гуманитарной помощи, формирование переходного правительства, а также проведение конституционных реформ и выборов в стране.

Различные группы в Сирии должны договориться, и Россия, которая сейчас представляет только интересы режима Асада, должна будет это принять, добавил Маас.