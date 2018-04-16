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Британія розглядає санкції проти російських олігархів

Понеділок, 16 квітня 2018, 05:55
Британія розглядає санкції проти російських олігархів

Влада Великобританії розглядає можливість введення санкцій проти російських бізнесменів.

Про це пише The Sunday Times.

Після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії минулого місяця Тереза ​​Мей розглядає варіанти заходів у відповідь, в тому числі тиск на російські гроші в Великобританії і нові санкції, відзначає видання.

У публікації зазначається, що Міністерство фінансів США ввело санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, а також проти фінансових установ, державних і приватних компаній, пов'язаних з Кремлем.

В результаті, за один день найбагатші російські бізнесмени зі списку журналу Forbes втратили більше 12 млрд доларів.

Білл Браудер, британський фінансист, який проводив кампанію за санкції проти Росії через загибель юриста Сергія Магнітського у в'язниці, заявив виданню, що після отруєння в Солсбері нічого не сталося.

"І тепер, коли США запровадили серйозні, важливі санкції, які дійсно б'ють Путіна проміж очей, якщо Тереза ​​Мей не наслідує цей приклад, це розгорне килимову доріжку для подальших інцидентів від росіян, таких, як в Солсбері", - цитує його слова видання.

У публікації в якості тих, кому можна "пакувати свої рублі" згадуються російські олігархи Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг, проти яких США запровадили жорсткі санкції, а також Кирило Шамалов, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг і Андрій Скоч.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїРосіяВелика Британія
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