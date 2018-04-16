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Британия рассматривает санкции против российских олигархов

Понедельник, 16 апреля 2018, 05:55
Британия рассматривает санкции против российских олигархов

Власти Великобритании рассматривают возможность введения санкций против российских бизнесменов.

Об этом пишет The Sunday Times.

После отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля  и его дочери Юлии в прошлом месяце Тереза ​​Мэй рассматривает варианты ответных мер, в том числе давление на российские деньги в Великобритании и новые санкции, отмечает издание.

В публикации указывается, что Министерство финансов США ввело санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.

В результате, за один день богатейшие российские бизнесмены из списка журнала Forbes потеряли больше 12 млрд долларов.

В свою очередь Билл Браудер, британский финансист, который проводил кампанию за санкции против россии из-за гибели юриста Сергея Магнитского в тюрьме, заявил изданию, что после отравления в Солсбери ничего не произошло.

"И теперь, когда США ввели серьезные важные санкции, которые действительно бьют Путина промеж глаз, если Тереза ​​Мэй не последует этому примеру, это развернет ковровую дорожку для дальнейших инцидентов от россиян, таких, как в Солсбери", - цитирует его слова издание.

В публикации в качестве тех, кому можно "паковать свои рубли" упоминаются российские олигархи Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, против которых США ввели жесткие санкции, а также Кирилл Шамалов, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и Андрей Скоч.

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииРосcияВеликобритания
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