Британия рассматривает санкции против российских олигархов
Власти Великобритании рассматривают возможность введения санкций против российских бизнесменов.
Об этом пишет The Sunday Times.
После отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в прошлом месяце Тереза Мэй рассматривает варианты ответных мер, в том числе давление на российские деньги в Великобритании и новые санкции, отмечает издание.
В публикации указывается, что Министерство финансов США ввело санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.
В результате, за один день богатейшие российские бизнесмены из списка журнала Forbes потеряли больше 12 млрд долларов.
В свою очередь Билл Браудер, британский финансист, который проводил кампанию за санкции против россии из-за гибели юриста Сергея Магнитского в тюрьме, заявил изданию, что после отравления в Солсбери ничего не произошло.
"И теперь, когда США ввели серьезные важные санкции, которые действительно бьют Путина промеж глаз, если Тереза Мэй не последует этому примеру, это развернет ковровую дорожку для дальнейших инцидентов от россиян, таких, как в Солсбери", - цитирует его слова издание.
В публикации в качестве тех, кому можно "паковать свои рубли" упоминаются российские олигархи Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, против которых США ввели жесткие санкции, а также Кирилл Шамалов, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и Андрей Скоч.