Доба в АТО: 59 обстрілів, постраждали двоє бійців ЗСУ

156 переглядів
Понеділок, 16 квітня 2018, 07:58

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 59 обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український захисник зазнав поранення, ще один отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО

Зокрема, на донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів противник відкривав вогонь по оборонцях Павлополя, Лебединського та Новотроїцького, а з мінометів калібру 82 мм обстріляні захисники Пісків та Павлополя.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся по укріпленнях ЗСУ в районі Авдіївки, Кам’янки, Шахти "Бутівка", Верхньоторецького, Харчовика, Широкиного та Гнутового.

Крім цього, озброєння БМП ворог застосував по українських опорних пунктах поблизу Пісків і Талаківки, великокаліберні кулемети – під Опитним, стрілецьку зброю – в районі Славного, Березового та Лебединського, а неподалік Новотроїцького вівся снайперський вогонь.

На луганському напрямку агресор застосував заборонені 120-мм міномети по оборонцях Луганського, Троїцького та Світлодарська.

Крім цього, поблизу Луганського та Світлодарська бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів, неподалік Новолуганського та Новгородського стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а з озброєння БМП били під Луганським і Троїцьким.

Теми: АТО бойові дії Донбас
powered by lun.ua
По темі
В ОРДЛО стріляють з озброєння, забороненого "Мінськом" - штаб 15 квітня 2018, 19:03
У Міноборони розповіли про поранених у суботу бійців 15 квітня 2018, 13:39
Бойовики віддали тіло військового ЗСУ, який зник безвісти 15 квітня 2018, 13:25
Усі новини
Головні новини
Британія розглядає санкції проти російських олігархів
На заході України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Гейлі повідомила, коли США оголосять про нові санкції проти РФ
Клих вимагає переведення до іншої тюрми та відмовляється від їжі
Усі новини
психологія

6 правил, які допоможуть вирішити будь-який конфлікт

інфографіка

Що робити, якщо при вас б'ють дитину