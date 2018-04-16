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Доба в АТО: 59 обстрілів, постраждали двоє бійців ЗСУ

Понеділок, 16 квітня 2018, 07:58

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 59 обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український захисник зазнав поранення, ще один отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО

Зокрема, на донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів противник відкривав вогонь по оборонцях Павлополя, Лебединського та Новотроїцького, а з мінометів калібру 82 мм обстріляні захисники Пісків та Павлополя.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся по укріпленнях ЗСУ в районі Авдіївки, Кам’янки, Шахти "Бутівка", Верхньоторецького, Харчовика, Широкиного та Гнутового.

Крім цього, озброєння БМП ворог застосував по українських опорних пунктах поблизу Пісків і Талаківки, великокаліберні кулемети – під Опитним, стрілецьку зброю – в районі Славного, Березового та Лебединського, а неподалік Новотроїцького вівся снайперський вогонь.

На луганському напрямку агресор застосував заборонені 120-мм міномети по оборонцях Луганського, Троїцького та Світлодарська.

Крім цього, поблизу Луганського та Світлодарська бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів, неподалік Новолуганського та Новгородського стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а з озброєння БМП били під Луганським і Троїцьким.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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