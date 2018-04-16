Сутки в АТО: 59 обстрелов пострадали двое бойцов ВСУ

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 59 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранение, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО

В частности, на донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов противник открывал огонь по защитникам Павлополя, Лебединского и Новотроицкого, а из минометов калибра 82 мм обстреляны защитники Песков и Павлополя.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по укреплениям ВСУ в районе Авдеевки, Каменки, Шахты "Бутовка", Верхнеторецкого, Пищевика, Широкиного и Гнутового.

Кроме этого, вооружение БМП враг применил по украинским опорным пунктам вблизи Песков и Талаковки, крупнокалиберные пулеметы - под Опытным, стрелковое оружие - в районе Славного, Березового и Лебединского, а неподалеку Новотроицкого велся снайперский огонь.

На луганском направлении агрессор применил запрещенные 120-мм минометы по защитникам Луганского, Троицкого и Светлодарска.

Кроме этого, вблизи Луганского и Светлодарска боевики вели огонь из 82-мм минометов, неподалеку Новолуганского и Новгородского стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а из вооружения БМП били под Луганским и Троицким.