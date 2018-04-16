Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: 59 обстрелов пострадали двое бойцов ВСУ

Понедельник, 16 апреля 2018, 07:58

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 59 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранение, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО

В частности, на донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов противник открывал огонь по защитникам Павлополя, Лебединского и Новотроицкого, а из минометов калибра 82 мм обстреляны защитники Песков и Павлополя.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по укреплениям ВСУ в районе Авдеевки, Каменки, Шахты "Бутовка", Верхнеторецкого, Пищевика, Широкиного и Гнутового.

Кроме этого, вооружение БМП враг применил по украинским опорным пунктам вблизи Песков и Талаковки, крупнокалиберные пулеметы - под Опытным, стрелковое оружие - в районе Славного, Березового и Лебединского, а неподалеку Новотроицкого велся снайперский огонь.

На луганском направлении агрессор применил запрещенные 120-мм минометы по защитникам Луганского, Троицкого и Светлодарска.

Кроме этого, вблизи Луганского и Светлодарска боевики вели огонь из 82-мм минометов, неподалеку Новолуганского и Новгородского стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а из вооружения БМП били под Луганским и Троицким.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: