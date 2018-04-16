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Трамп хотів завдати удару по російських об’єктах у Сирії – ЗМІ

Понеділок, 16 квітня 2018, 09:16
Трамп хотів завдати удару по російських об’єктах у Сирії – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп наполягав на більш потужній атаці у Сирії, однак главі Пентагону Джиму Меттісу вдалося переконати його завдати більш м’якого удару.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з процесом прийняття рішення щодо ракетного удару в Сирії.

Як зазначається, після кількох напружених зустрічей у Білому домі президент і його радники домовились про один з найбільш стриманих варіантів військового удару, розроблених Пентагоном: потужна ракетна атака, спрямована на досягнення трьох цілей і спрямована на приборкання спроможності сирійського режиму використовувати хімічну зброю.

Такий результат був досягнутий завдяки значному впливу міністра оборони Джима Меттіса.

Меттіс під тиском президента, який хотів потужної відповіді на хімічну атаку в Сирії, запропонував американському лідерові три можливих варіанти операції.

Найбільш консервативний передбачав ураження невеликої кількості цілей, пов'язаних з розробкою хімічної зброї в Сирії.

Згідно з другим сценарієм, кількість таких об'єктів мала бути збільшена, крім того, удари передбачалося завдати по командних пунктах сирійської армії.

Найбільш радикальний варіант передбачав атаку на російські ППО, яка повинна була підірвати військовий потенціал сирійського режиму. Як зазначається, цей варіант потенційно був би утричі потужніший за завданий США, Британією та Францією.

За даними видання, сам Трамп запропонував радникам розглянути можливість завдання ударів по іранських і російських об'єктах на території Сирії, якщо це знадобиться для знищення сирійської військової техніки.

Меттіс виступив проти такого сценарію, попередивши про небезпеку дій у відповідь.

У результаті Трамп зупинився на гібридному варіанті, що передбачав запуск 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії. Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

"Європейська правда"

Теми: СиріяСШАРосіяТрамп
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