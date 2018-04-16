Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп хотел нанести удар по российским объектам в Сирии – СМИ

Понедельник, 16 апреля 2018, 09:16
Трамп хотел нанести удар по российским объектам в Сирии – СМИ

Президент США Дональд Трамп настаивал на более мощной атаке в Сирии, однако главе Пентагона Джиму Мэттису удалось убедить его нанести более мягкий удар.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решения относительно ракетного удара в Сирии.

Как отмечается, после нескольких напряженных встреч в Белом доме президент и его советники договорились об одном из наиболее сдержанных вариантов военного удара, разработанных Пентагоном: мощная ракетная атака, направленная на достижение трех целей и направленая на обуздание способности сирийского режима использовать химическое оружие.

Такой результат был достигнут благодаря значительному влиянию министра обороны Джима Мэттиса.

Мэттис под давлением президента, который хотел мощного ответа на химическую атаку в Сирии, предложил американскому лидеру три возможных варианта операции.

Наиболее консервативный предусматривал поражения небольшого количества целей, связанных с разработкой химического оружия в Сирии.

Согласно второму сценарию, количество таких объектов должно быть увеличено, кроме того, удары предполагалось нанести по командным пунктам сирийской армии.

Наиболее радикальный вариант предусматривал атаку на российские ПВО, которая должна была подорвать военный потенциал сирийского режима. Как отмечается, этот вариант потенциально был бы втрое мощнее чем нанесенный США, Британией и Францией.

По данным издания, сам Трамп предложил советникам рассмотреть возможность нанесения ударов по иранским и российским объектам на территории Сирии, если это потребуется для уничтожения сирийской военной техники.

Мэттис выступил против такого сценария, предупредив об опасности действий в ответ.

В результате Трамп остановился на гибридном варианте, который предусматривал запуск 105 ракет по трем военным объектам в Сирии. Объектами ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

"Европейская правда"

Темы: СирияСШАРосcияТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Сирия
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: