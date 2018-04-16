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Лише 8% росіян готові вийти на протест – опитування

Понеділок, 16 квітня 2018, 09:30

86% росіян не бажають брати участі в соціальних або політичних протестних акціях, готові вийти на мітинг тільки 8%.

Про це говорять результати опитування "Левада-центру", повідомляє РБК.

Дослідження показало, що 75% респондентів вважають малоймовірними протести росіян у зв'язку з падінням рівня життя або на захист своїх прав і лише 17% – що вони цілком можливі.

Протестні акції з політичними вимогами вважають можливими тільки 12% респондентів, 80% – вважають їх малоймовірними. 88% відмовилися б в них брати участь, і тільки 6% готові вийти на політичний мітинг.

88% опитаних за останні 2-3 місяці не помічали в своєму місті протестних акцій. Лише 4% розповіли, що дізналися про них з місцевих ЗМІ, і тільки 1% зізналися, що брали в них участь.

Зазначається, що у минулому році протестні настрої були сильніші. У червні 2017 року 28% респондентів називали протестні акції проти падіння рівня життя цілком можливими, а 15% готові були брати участь в них. Для політичних акцій в червні минулого року ці показники становили 23 і 12% відповідно.

Опитування проходило 23-27 березня 2018 року серед 1600 міських і сільських жителів у 136 населених пунктах з 52 регіонів Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіямітинги
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