Только 8% россиян готовы выйти на протест – опрос

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Понедельник, 16 апреля 2018, 09:30

86% россиян не желают участвовать в социальных или политических протестных акциях, готовы выйти на митинг только 8%.

Об этом говорят результаты опроса "Левада-центра", сообщает РБК.

Исследование показало, что 75% респондентов считают маловероятными протесты россиян в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав и лишь 17% – что они вполне возможны.

Протестные акции с политическими требованиями считают возможными только 12% респондентов, 80% – считают их маловероятными. 88% отказались бы в них участвовать, и только 6% готовы выйти на политический митинг.

88% опрошенных в последние 2-3 месяца не замечали в своем городе протестных акций. Всего 4% рассказали, что узнали о них из местных СМИ, и лишь 1% признались, что принимали в них участие.

В прошлом году протестные настроения были сильнее. В июне 2017 года 28% респондентов называли протестные акции против падения уровня жизни вполне возможными, а 15% готовы были участвовать в них. Для политических акций в июне прошлого года эти показатели составляли 23 и 12% соответственно.

Опрос был проведен 23–27 марта 2018 года среди 1600 городских и сельских жителей в 136 населенных пунктах из 52 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.


 

Темы: Росcия митинги
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