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Трамп лютував, що з Європи вислали менше дипломатів РФ, ніж зі США – ЗМІ

Понеділок, 16 квітня 2018, 09:51

Президент США Дональд Трамп розлютився, що європейські країни вислали меншу кількість російських дипломатів у відповідь на отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки, ніж США.

Про це з посиланням на джерела повідомляє The Washington Post, передає "Європейська правда".

Дональд Трамп наполягав на тому, щоб США не грали провідної ролі у скоординованій відповіді на отруєння Скрипалів. Він хотів, щоб кількість висланих зі США російських дипломатів була співмірною з кількістю висланих Європою.

"Ми співставимо цифри. Ми не будемо брати на себе лідерство. Ми лише зіставимо цифри", - саме такі інструкції давав Трамп, за словами одного з високопоставлених представників його адміністрації.

Коли наступного дня було публічно оголошено про видворення російських дипломатів, Трамп "вибухнув". Він був шокований і розчарований тим, що Франція і Німеччина висилають лише по чотири дипломати – набагато менше, ніж 60, висланих США.

Як зазначається, президент США, який, схоже, очікував, що інші країни вишлють таку ж кількість дипломатів, був розлючений тим, що його адміністрація у ЗМІ виглядала як така, що зайняла найбільш жорстку позицію по відношенню до Росії.

Помічники Трампа намагалися переконати його, що загальна кількість, висланих європейськими країнами дипломатів, майже така ж як і кількість висланих зі США.

"Мене не хвилює загальна цифра!" - лютував Трамп.

Він звинуватив своїх помічників у тому, що ті начебто ввели його в оману щодо масштабів видворень дипломатів. Як зазначається, при цьому прозвучала велика кількість лайливих слів.

Як відомо, 29 країн вирішили вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері. Загалом було вислано більше 150 дипломатів. Серед країн ЄС жодним чином не "покарали" Росію Австрія, Словенія, Кіпр та Греція.

Теми: ТрампСШАдипломатичні відносиниРосія
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