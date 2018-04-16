Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп негодовал, что из Европы выслали меньше дипломатов РФ, чем из США – СМИ

Понедельник, 16 апреля 2018, 09:51

Президент США Дональд Трамп разозлился, что европейские страны выслали меньше российских дипломатов в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, чем США.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post, передает "Европейская правда"

Дональд Трамп настаивал на том, чтобы США не играли ведущей роли в скоординированном ответе на отравление Скрипалей. Он хотел, чтобы количество высланных из США российских дипломатов было соразмерно количеству высланных Европе.

"Мы сопоставим цифры. Мы не будем брать на себя лидерство. Мы только сопоставим цифры", - именно такие инструкции давал Трамп, по словам одного из высокопоставленных представителей его администрации.

Когда на следующий день было публично объявлено о выдворении российских дипломатов, Трамп "взорвался". Он был шокирован и разочарован тем, что Франция и Германия высылают только по четыре дипломата - гораздо меньше, чем 60, высланных США.

Как отмечается, президент США, который, похоже, ожидал, что другие страны вышлют такое же количество дипломатов, был взбешен тем, что его администрация в СМИ выглядела как занявшая наиболее жесткую позицию по отношению к России.

Помощники Трампа пытались убедить его, что общее количество высланных европейскими странами дипломатов почти такое же, как и количество высланных из США.

"Меня не волнует общая цифра!" - бушевал Трамп.

Он обвинил своих помощников в том, что те якобы ввели его в заблуждение относительно масштабов выдворения дипломатов. Как отмечается, при этом прозвучало большое количество бранных слов.

Как известно, 29 стран решили выслать российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери. Всего было выслано более 150 дипломатов. Среди стран ЕС никак не "наказали" Россию только Австрия, Словения, Кипр и Греция.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАдипломатические отношенияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Трамп
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: