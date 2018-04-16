Трамп негодовал, что из Европы выслали меньше дипломатов РФ, чем из США – СМИ

Президент США Дональд Трамп разозлился, что европейские страны выслали меньше российских дипломатов в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, чем США.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post, передает "Европейская правда"

Дональд Трамп настаивал на том, чтобы США не играли ведущей роли в скоординированном ответе на отравление Скрипалей. Он хотел, чтобы количество высланных из США российских дипломатов было соразмерно количеству высланных Европе.

"Мы сопоставим цифры. Мы не будем брать на себя лидерство. Мы только сопоставим цифры", - именно такие инструкции давал Трамп, по словам одного из высокопоставленных представителей его администрации.

Когда на следующий день было публично объявлено о выдворении российских дипломатов, Трамп "взорвался". Он был шокирован и разочарован тем, что Франция и Германия высылают только по четыре дипломата - гораздо меньше, чем 60, высланных США.

Как отмечается, президент США, который, похоже, ожидал, что другие страны вышлют такое же количество дипломатов, был взбешен тем, что его администрация в СМИ выглядела как занявшая наиболее жесткую позицию по отношению к России.

Помощники Трампа пытались убедить его, что общее количество высланных европейскими странами дипломатов почти такое же, как и количество высланных из США.

"Меня не волнует общая цифра!" - бушевал Трамп.

Он обвинил своих помощников в том, что те якобы ввели его в заблуждение относительно масштабов выдворения дипломатов. Как отмечается, при этом прозвучало большое количество бранных слов.

Как известно, 29 стран решили выслать российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери. Всего было выслано более 150 дипломатов. Среди стран ЕС никак не "наказали" Россию только Австрия, Словения, Кипр и Греция.