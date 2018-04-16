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Під'їзну дорогу до аеропорту "Бориспіль" ремонтують

Понеділок, 16 квітня 2018, 10:01

На під'їзді до міжнародного аеропорту "Бориспіль" можливі затори через ремонт дороги.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури у Twitter.  

"Шановні пасажири, триває ремонт під'їзної дороги від Бориспільського шосе до МА "Бориспіль". У зв'язку з цим можлива затримка руху автомобільного транспорту", – йдеться у повідомленні.

"Просимо планувати виїзд перед вильотом з урахуванням додаткового часу", – додається у ньому.

"Дорожні роботи триватимуть до кінця травня", – інформує міністерство.

"Українська правда" в Threads

Теми: Бориспільдорогиавіа
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