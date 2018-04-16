Під'їзну дорогу до аеропорту "Бориспіль" ремонтують
Понеділок, 16 квітня 2018, 10:01
На під'їзді до міжнародного аеропорту "Бориспіль" можливі затори через ремонт дороги.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури у Twitter.
"Шановні пасажири, триває ремонт під'їзної дороги від Бориспільського шосе до МА "Бориспіль". У зв'язку з цим можлива затримка руху автомобільного транспорту", – йдеться у повідомленні.
"Просимо планувати виїзд перед вильотом з урахуванням додаткового часу", – додається у ньому.
"Дорожні роботи триватимуть до кінця травня", – інформує міністерство.