Подъездную дорогу к аэропорту "Борисполь" ремонтируют

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Понедельник, 16 апреля 2018, 10:01

На подъезде к международному аэропорту "Борисполь" возможны пробки из-за ремонта дороги.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Twitter.

"Уважаемые пассажиры, продолжается ремонт подъездной дороги от Бориспольского шоссе до аэропорта "Борисполь". В связи с этим возможна задержка движения автомобильного транспорта", – говорится в сообщении.

"Просим планировать выезд перед вылетом с учетом дополнительного времени", – добавляется в нем.

"Дорожные работы продлятся до конца мая", – информирует министерство.

Темы: Борисполь дороги авиа
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