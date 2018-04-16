Подъездную дорогу к аэропорту "Борисполь" ремонтируют

На подъезде к международному аэропорту "Борисполь" возможны пробки из-за ремонта дороги.



Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Twitter.



"Уважаемые пассажиры, продолжается ремонт подъездной дороги от Бориспольского шоссе до аэропорта "Борисполь". В связи с этим возможна задержка движения автомобильного транспорта", – говорится в сообщении.



"Просим планировать выезд перед вылетом с учетом дополнительного времени", – добавляется в нем.



"Дорожные работы продлятся до конца мая", – информирует министерство.