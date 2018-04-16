У столичному парку стався вибух: 2 постраждалих

Уночі у парку Кіото в Деснянському районі пролунав вибух, у результаті чого двоє осіб отримали поранення.

Про це повідомляє сайт Головного управління поліції у Києві.

Відзначається, що в парку відпочивала компанія молодиків, між ними та перехожим виник конфлікт.

У результаті цього один з учасників сварки кинув під ноги предмет, схожий на гранату.

"Від вибуху постраждав сам зловмисник – 34-річний житель Чернігівської області та 21-річний житель Броварів: їх із осколковими пораненнями доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що молодики відразу розбіглися.

Вибухотехніки на місці події вилучили фрагменти гранати Ф1.

Поліція встановлює анкетні дані всіх учасників та обставини конфлікту.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.