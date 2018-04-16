В столичном парке произошел взрыв: 2 пострадавших
Ночью в парке Киото в Деснянском районе Киева прогремел взрыв, в результате чего два человека получили ранения.
Об этом сообщает сайт Главного управления полиции Киева.
Отмечается, что в парке отдыхала компания молодых людей, между ними и прохожим возник конфликт.
В результате этого один из участников ссоры бросил под ноги предмет, похожий на гранату.
"От взрыва пострадал сам злоумышленник – 34-летний житель Черниговской области и 21-летний житель Броваров: их с осколочными ранениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что молодчики сразу разбежалась.
Взрывотехники на месте происшествия изъяли фрагменты гранаты Ф1.
Полиция устанавливает анкетные данные всех участников и обстоятельства конфликта.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.