В столичном парке произошел взрыв: 2 пострадавших

Ночью в парке Киото в Деснянском районе Киева прогремел взрыв, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщает сайт Главного управления полиции Киева.

Отмечается, что в парке отдыхала компания молодых людей, между ними и прохожим возник конфликт.

В результате этого один из участников ссоры бросил под ноги предмет, похожий на гранату.

"От взрыва пострадал сам злоумышленник – 34-летний житель Черниговской области и 21-летний житель Броваров: их с осколочными ранениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что молодчики сразу разбежались.

Взрывотехники на месте происшествия изъяли фрагменты гранаты Ф1.

Полиция устанавливает анкетные данные всех участников и обстоятельства конфликта.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.