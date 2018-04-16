В столичном парке произошел взрыв: 2 пострадавших

5367 просмотров
Понедельник, 16 апреля 2018, 10:02

Ночью в парке Киото в Деснянском районе Киева прогремел взрыв, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщает сайт Главного управления полиции Киева.

Отмечается, что в парке отдыхала компания молодых людей, между ними и прохожим возник конфликт.

В результате этого один из участников ссоры бросил под ноги предмет, похожий на гранату.

"От взрыва пострадал сам злоумышленник – 34-летний житель Черниговской области и 21-летний житель Броваров: их с осколочными ранениями доставили в больницу", - говорится в сообщении. 

 

Отмечается, что молодчики сразу разбежалась.

Взрывотехники на месте происшествия изъяли фрагменты гранаты Ф1. 

 

Полиция устанавливает анкетные данные всех участников и обстоятельства конфликта.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Темы: Киев взрыв
powered by lun.ua
По теме
Полиция еще не знает, чем взорвали здание "Киевэнерго" в Киеве 15 апреля 2018, 12:52
В столице произошел взрыв возле "Киевэнерго" 15 апреля 2018, 05:41
В Киеве ученые вышли на марш: "Кого будем звать?" 14 апреля 2018, 17:44
Все новости
Главные новости
В столичном парке произошел взрыв: 2 пострадавших
Трамп хотел нанести удар по российским объектам в Сирии – СМИ
Британия рассматривает санкции против российских олигархов
В РФ умер журналист, который первым написал о разгроме "ЧВК Вагнера" в Сирии
Все новости
еда

9 мест в Киеве, где готовят вкусный суп фо

исследование

Ученые научились предугадывать поведение собаки