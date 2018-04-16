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В столичном парке произошел взрыв: 2 пострадавших

Понедельник, 16 апреля 2018, 10:02
В столичном парке произошел взрыв: 2 пострадавших

Ночью в парке Киото в Деснянском районе Киева прогремел взрыв, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщает сайт Главного управления полиции Киева.

Отмечается, что в парке отдыхала компания молодых людей, между ними и прохожим возник конфликт.

В результате этого один из участников ссоры бросил под ноги предмет, похожий на гранату.

"От взрыва пострадал сам злоумышленник – 34-летний житель Черниговской области и 21-летний житель Броваров: их с осколочными ранениями доставили в больницу", - говорится в сообщении. 

 

Отмечается, что молодчики сразу разбежались.

Взрывотехники на месте происшествия изъяли фрагменты гранаты Ф1. 

 

Полиция устанавливает анкетные данные всех участников и обстоятельства конфликта.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Темы: Киеввзрыв
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