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На кордоні з Польщею та Словаччиною застрягли сотні автомобілів

Понеділок, 16 квітня 2018, 10:20

На контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Польщею та Словаччиною сотні автомобілів чекають на в'їзд до України та на виїзд за кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що скупчення автомобілів у пункті пропуску "Ужгород", що на українсько-словацькому кордоні, складає близько 150 автомобілів.

А в основних пунктах пропуску на українсько-польському кордоні – "Краківець" та "Рава-Руська" по 180 автівок, "Шегині" і "Устилуг" 120 та 150 автомобілів відповідно очікують на виїзд за кордон.

"Наразі, після закінчення свят та відвідування рідних, багато людей повертаються до місць свого проживання та роботи. Через це на кордоні, зокрема з країнами ЄС, спостерігається певне накопичення автомобілів. Зараз черги зафіксовані на кордоні зі Словаччиною та Польщею", - повідомили у ДПС.

У відомстві додали, що прикордонники задіяли допоміжні наряди та створили додаткові робочі місця, а також забезпечили безперервне функціонування "зелених коридорів", та визначили додаткові смуги руху для осіб та транспортних засобів для спрощення та пришвидшення процедур перетинання кордону .

У Держприкордонслужбі попросили громадян врахувати ситуацію на кордонах і порадили обирати оптимальні маршрути руху.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаПольщаСловаччина
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