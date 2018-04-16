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На границе с Польшей и Словакией застряли сотни автомобилей

Понедельник, 16 апреля 2018, 10:20

На контрольно-пропускных пунктах на границе с Польшей и Словакией сотни автомобилей ждут на въезд в Украину и на выезд за границу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что скопление автомобилей в пункте пропуска "Ужгород" на украинско-словацкой границе, составляет около 150 автомобилей.

А в основных пунктах пропуска на украинско-польской границе - "Краковец" и "Рава-Русская" по 180 автомобилей, "Шегини" и "Устилуг" 120 и 150 автомобилей соответственно ожидают выезд за границу.

"Сейчас, после окончания праздников и посещения родных, многие возвращаются к местам своего проживания и работы. Из-за этого на границе, в частности со страны ЕС, наблюдается определенное накопление автомобилей. Сейчас очереди зафиксированы на границе со Словакией и Польшей", - сообщили в ГПС.

В ведомстве добавили, что пограничники задействовали вспомогательные наряды и создали дополнительные рабочие места, а также обеспечили непрерывное функционирование "зеленых коридоров" и определили дополнительные полосы движения для лиц и транспортных средств для упрощения и ускорения процедур пересечения границы.

В Госпогранслужбе попросили граждан учесть ситуацию на границах и посоветовали выбирать оптимальные маршруты движения.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаПольшаСловакия
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