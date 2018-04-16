В Одесі зіткнулися вантажівка і автобус: 11 постраждалих

Близько 6:30 16 квітня в Одесі зіткнулися автобус і вантажівка, у результаті чого постраждали 11 осіб.

Про це повідомляє місцевий сайт 048.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

ДТП сталася на перехресті вулиць Корнюшина і Кордонної.

За даними правоохоронців, водій мікроавтобуса "Мерседес", рухаючись по Кордонній з боку вулиці Малиновського, не надав перевагу в русі вантажному "Мерседесу", який рухався по вулиці Корнюшина.

У результаті зіткнення обидва транспортні засоби перекинулися.

За медичною допомогою звернулися 11 осіб. Серед постраждалих 6-річний хлопчик, якого доставили в лікарню з легкими тілесними ушкодженнями.

Відзначається, що вантажівка розвозила продукти в магазини, наразі перевантажують вцілілий товар.