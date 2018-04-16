В Одессе столкнулись грузовик и автобус: 11 пострадавших
Около 6:30 16 апреля в Одессе столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадали 11 человек.
Об этом сообщает местный сайт 048.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
ДТП произошло на перекрестке улиц Корнюшина и Кордонной.
По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса "Мерседес", двигаясь по Кордонной со стороны улицы Малиновского, не предоставил преимущество в движении грузовому "Мерседесу", который двигался по улице Корнюшина.
В результате столкновения оба транспортных средства перевернулись.
За медицинской помощью обратились 11 человек. Среди пострадавших 6-летний мальчик, которого доставили в больницу с лёгкими телесными повреждениями.
Отмечается, что грузовик развозил продукты в магазины, сейчас перегружают уцелевший товар.