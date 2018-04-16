Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе столкнулись грузовик и автобус: 11 пострадавших

Понедельник, 16 апреля 2018, 11:05

Около 6:30 16 апреля в Одессе столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадали 11 человек.

Об этом сообщает местный сайт 048.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

ДТП произошло на перекрестке улиц Корнюшина и Кордонной.

По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса "Мерседес", двигаясь по Кордонной со стороны улицы Малиновского, не предоставил преимущество в движении грузовому "Мерседесу", который двигался по улице Корнюшина.

В результате столкновения оба транспортных средства перевернулись. 

 

За медицинской помощью обратились 11 человек. Среди пострадавших 6-летний мальчик, которого доставили в больницу с лёгкими телесными повреждениями.

Отмечается, что грузовик развозил продукты в магазины, сейчас перегружают уцелевший товар.

Темы: ОдессаДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Одесса
Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую
Команда мониторинга наследия зафиксировала разрушение 55 объектов в Одессе
В Одессе задержали юрисконсульта "партии Шария": работал на российскую разведку
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: