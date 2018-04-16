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Екс-директор ФБР: Трамп морально непридатний бути президентом

Понеділок, 16 квітня 2018, 11:33

Колишній директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі вважає Дональда Трампа "морально непридатним" для президентської посади.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News для спецпроекту "20/20" напередодні виходу книги Комі "Вища лояльність".

"Я не вірю в те, що він (Трамп – ред.) розумово некомпетентний... Я не думаю, що він непридатний бути президентом з медичних причин. Я думаю, що він морально непридатний бути президентом", – сказав Комі, цитує DW.

За словами екс-керівника ФБР, в проханні Трампа припинити розслідування щодо колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна точно були "деякі ознаки перешкоджання юстиції".

Комі висловив переконання в тому, що дані щодо зв'язків Трампа з росіянами, зібрані колишнім британським агентом, були гідними довіри.

Також екс-директор ФБР звернув увагу на негідне ставлення Трампа до жінок.

"Особа, яка ставиться до жінок, наче вони є шматками м'яса, яка постійно бреше... та наполягає, що американський народ має в це вірити, – ця особа непридатна бути президентом Сполучених Штатів з моральних міркувань", – вважає Комі.

Президент США Дональд Трамп звільнив Комі з посади у травні 2017 року, коли ФБР проводило розслідування можливих зв'язків між виборчим штабом Трампа та Росією.

Відтоді американський лідер неодноразово висловлював своє незадоволення Комі, назвавши його, зокрема, "найгіршим директором ФБР в історії".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамп
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