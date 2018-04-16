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Экс-директор ФБР: Трамп морально непригоден быть президентом

Понедельник, 16 апреля 2018, 11:33

Бывший директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми считает Дональда Трампа "морально непригодным" для президентского поста.

Об этом он заявил в интервью ABC News для спецпроекта "20/20" накануне выхода книги Коми "Высшая лояльность".

"Я не верю в то, что он (Трамп – ред.) умственно некомпетентен... Я не думаю, что он непригоден быть президентом по медицинским причинам. Я думаю, что он морально непригоден быть президентом", – сказал Коми, цитирует DW .

По словам экс-руководителя ФБР, в просьбе Трампа прекратить расследование в отношении бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна точно были "некоторые признаки препятствования юстиции".

Коми выразил убеждение в том, что данные по связям Трампа с россиянами, собранные бывшим британским агентом, были достойны доверия.

Также экс-директор ФБР обратил внимание на недостойное отношение Трампа к женщинам.

"Человек, который относится к женщинам, словно они куски мяса, постоянно врет... и настаивает, что американский народ должен в это верить, – этот человек непригоден быть президентом Соединенных Штатов по моральным соображениям", – считает Коми.

Президент США Дональд Трамп уволил Коми с должности в мае 2017 года, когда ФБР проводило расследование возможных связей между избирательным штабом Трампа и Россией.

С тех пор американский лидер неоднократно высказывал свое недовольство Коми, назвав его, в частности, "худшим директором ФБР в истории"

Темы: СШАТрамп
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