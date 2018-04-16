Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голови МЗС ЄС вимагають незалежного розслідування хіматаки в Сирії

Понеділок, 16 квітня 2018, 12:12

Міністри закордонних справ ЄС вимагають негайного незалежного розслідування хімічної атаки у місті Дума.

Про це йдеться у заяві, схваленій на засіданні 16 квітня в Люксембурзі.

Рада міністрів ЄС підтвердила позицію блоку, що використання хімічної зброї є неприйнятним, порушує міжнародне право і може становити військовий злочин або злочин проти людяності. Міністри наполягають, що ці злочини не можуть залишитися безкарними, а відповідальні за злочинні дії повинні бути притягнуті до відповідальності.

"Нещодавні повідомлення з Сирії, які справді шокують та повинні бути негайно та незалежно розслідувані, лише посилюють спільну рішучість ЄС", - йдеться у заяві.

Рада нагадує, що Європейський Союз виступає єдиним фронтом у своїй підтримці повної заборони та ліквідації хімічної зброї у всьому світі і твердо вважає, що застосування будь-якої хімічної зброї, включаючи використання токсичних хімічних речовин як зброї, чи то державою, чи недержавним діячем, де б та за яких обставин ця зброя не застосовувалася, є огидним і має бути суворо засудженим.

Як відомо, 7 квітня волонтерські організації в Сирії повідомили про хімічну атаку на місто Дума, внаслідок якої загинули десятки людей, в тому числі діти.

Країни Заходу поклали відповідальність за напади на режим сирійського президента Башара Асада. Франція та США заявили, що мають докази застосування хімічної зброї в Думі. Росія, яка підтримує Асада у сирійському конфлікті, хіматаку заперечує та вважає її постановкою Заходу для виправдання військового удару по Сирії.

Вранці 14 квітня США, Франція та Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії під час сьогоднішнього удару. Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

Європейська правда

Теми: МЗССиріяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
МЗС
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Британія засудила вихід РФ із "зернової угоди": Нехтують потребами людей в усьому світі
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Останні новини
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:50
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: