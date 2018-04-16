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Главы МИД ЕС требуют независимого расследования химатаки в Сирии

Понедельник, 16 апреля 2018, 12:12

Министры иностранных дел ЕС требуют немедленного независимого расследования химической атаки в городе Дума.

Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании 16 апреля в Люксембурге.

Совет министров ЕС подтвердил позицию блока, что использование химического оружия является неприемлемым, нарушает международное право и может представлять собой военное преступление или преступление против человечности. Министры настаивают, что эти преступления не могут остаться безнаказанными, а ответственные за преступные действия должны быть привлечены к ответственности.

"Недавние сообщения из Сирии, которые действительно шокируют и должны быть немедленно и независимо расследованы, лишь усиливают общую решимость ЕС", - говорится в заявлении.

Совет напоминает, что Европейский Союз выступает единым фронтом в своей поддержке полного запрета и ликвидации химического оружия во всем мире и твердо считает, что применение любого химического оружия, включая использование токсичных химических веществ в качестве оружия, государством или негосударственным деятелем, где бы и при каких обстоятельствах это оружие не применялось, является отвратительным и должно быть строго осуждено.

Как известно, 7 апреля волонтерские организации в Сирии сообщили о химической атаке на город Дума, в результате которой погибли десятки людей, в том числе дети.

Страны Запада возложили ответственность за нападения на режим сирийского президента Башара Асада. Франция и США заявили, что у них есть доказательства применения химического оружия в Думе. Россия, которая поддерживает Асада в сирийском конфликте, химатаку отрицает и считает ее постановкой Запада для оправдания военного удара по Сирии.

Утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии во время сегодняшнего удара. Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

Европейская правда

Темы: МИДСирияЕС
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