Вибори громад: "Батьківщина" жаліється на утиски і погрожує записами

Народні депутати від "Батьківщини" поскаржилися голові Верховної Ради на цькування їхніх кандидатів на вибори до об’єднаних територіальних громад та членів дільничних виборчих комісій.

Про це на погоджувальній раді заявили голова комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко та голова комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін.

Власенко навів два приклади:

"Голова Нововодолазької райдержадміністрації Харківської області Роман Мерзлікін особисто викликав кандидатів від партії "Батьківщина", вимагаючи від них знятися з виборів до ОТГ. Це саме той Роман Мерзлікін, який забезпечив Порошенкові на попередніх виборах при явці 22% нібито 70% підтримки. Тобто насправді близько 15%"

"Другий приклад: Заставнівська РДА, голова Юрій Кітар, Чернівецька область. Я як голова профільного комітету проводив зустріч із виборцями, я ще не встиг виїхати з району – уже викликали керівника ліцею і сказали, що якщо, не дай Боже, ще раз депутат від "Батьківщини" з'явиться на території чи біля території цього навчального закладу, то директора буде звільнено", – заявив Власенко.

"Отак у нас використовуються представники державної влади на місцях для того, щоб опозиційні політичні сили цькувати на виборах і фальшувати склад депутатського корпусу під час виборів в об’єднані територіальні громади", – додав він.

Власенко нагадав, що минулого сесійного тижня парламент "завалив" законопроект про службу в органах місцевого самоврядування, бо БПП "не дала практично голосів за цей законопроект, хоча Петро Порошенко обіцяв, що до 1 травня минулого року цей закон буде прийнято і ним підписано".

Він вважає, що це зробили, щоб не посилювати органи самоврядування перед виборами.

"І з цією ж метою було прийнято закон, яким голів обласних і районних держадміністрацій було виведено з-під закону про державну службу, даючи їм можливість безпосередньо впливати на політичні процеси і ставати політичними фігурами", – додав соратник Юлії Тимошенко.

"Ми в комітеті розробимо новий законопроект – і найближчим часом внесемо його", – сказав Власенко щодо закону про службу в органах місцевого самоврядування.

У свою чергу, Кожем'якін теж заявив про "систематичні порушення виборчого законодавства під час підготовки до виборів, які відбудуться 29 квітня майже у всіх 7 областях".

За його словами, "відбувається все, що завгодно":

"Наприклад, голова кілійської міської райради (Павло) Бойченко – "авторитетний" хлопець, який взагалі уже страх втратив: 95% бюджетників, які виявили бажання працювати членами ДВК, нормальних, досвідчених, з освітою – він їх усіх викликав до себе в кабінет, "проінструктував" – і майже 60% відмовилися. А потім вони набирають на ці посади членів ДВК лузерів без освіти. І ми дивуємося і пишаємося, які в нас вибори".

"Диктофони в айфонах ще є – і ми просимо своїх колег, яких сьогодні ображають і лякають, щоб вони відмовлялися йти кандидатами від будь-яких опозиційних сил, у тому числі "Батьківщини": записуйте – а ми через комітет, і я особисто, ці записи передамо до правоохоронних органів", – заявив Кожем'якін.

У свою чергу, спікер Андрій Парубій нагадав Власенку: "Ми домовилися в попередній четвер, що ми проаналізуємо всі постанови, які про дочасні вибори, щоб просто конфліктні або вилучити, або поставити в другу частину – щоб не було інтриги під час голосування".

"І ми домовилися, що ми в четвер знайдемо період, коли буде мобілізація в залі, щоб ми змогли принаймні ті постанови, які не викликають політичних дискусій, проголосувати – і запустити процес дочасних виборів", – сказав він.

16 лютого Центральна виборча комісія призначила на 29 квітня вибори в 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських. До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради (міських – 4, селищних – 16, сільських – 113).