Выборы общин: "Батькивщина" жалуется на притеснения и угрожает записями

Народные депутаты от "Батькивщины" пожаловались главе Верховной Рады на травлю их кандидатов на выборы в объединенные территориальные общины и членов участковых избирательных комиссий.



Об этом на согласительном совете заявили глава комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко и глава комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин.



Власенко привел два примера:



"Глава Нововодолажской райгосадминистрации Харьковской области Роман Мерзликин лично вызвал кандидатов от партии "Батькивщина", требуя от них сняться с выборов в ОТО. Это тот самый Роман Мерзликин, который обеспечил Порошенко на предыдущих выборах при явке 22% якобы 70% поддержки. То есть на самом деле около 15%".

"Второй пример: Заставновская РГА, глава Юрий Китар, Черновицкая область. Я как глава профильного комитета проводил встречу с избирателями, я еще не успел выехать из района – уже вызвали руководителя лицея и сказали, что если, не дай Бог, еще раз депутат от "Батькивщины" появится на территории или возле территории этого учебного заведения, то директор будет уволен", – заявил Власенко.



"Так у нас используются представители государственной власти на местах для того, чтобы оппозиционные политические силы травить на выборах и фальсифицировать состав депутатского корпуса во время выборов в объединенные территориальные общины", – добавил он.



Власенко напомнил, что на прошлой сессионной неделе парламент "завалил" законопроект о службе в органах местного самоуправления, потому что БПП "не дала практически голосов за этот законопроект, хотя Петр Порошенко обещал, что до 1 мая прошлого года этот закон будет принят и им подписан".



Он считает, что это сделали, чтобы не усиливать органы самоуправления перед выборами.



"И с этой же целью был принят закон, которым главы областных и районных госадминистраций были выведены из-под закона о государственной службе, давая им возможность непосредственно влиять на политические процессы и становиться политическими фигурами", – добавил соратник Юлии Тимошенко.



"Мы в комитете разработаем новый законопроект – и в ближайшее время внесем его", – сказал Власенко относительно закона о службе в органах местного самоуправления.



В свою очередь, Кожемякин тоже заявил о "систематических нарушениях избирательного законодательства во время подготовки к выборам, которые состоятся 29 апреля почти во всех 7 областях".



По его словам, "происходит все, что угодно":



"Например, глава Килийского городского райсовета (Павел) Бойченко - "авторитетный" парень, который вообще уже страх потерял: 95% бюджетников, желающих работать членами УИК, нормальных, опытных, с образованием – он их всех вызвал к себе в кабинет, "проинструктировал" – и почти 60% отказались. А потом они набирают на эти должности членов УИК лузеров без образования. А мы удивляемся и гордимся, какие у нас выборы".



"Диктофоны в айфонах еще есть – и мы просим своих коллег, которых сегодня оскорбляют и пугают, чтобы они отказывались идти кандидатами от любых оппозиционных сил, в том числе "Батькивщины": записывайте – а мы через комитет, и я лично, эти записи передадим в правоохранительные органы", – заявил Кожемякин.



В свою очередь, спикер Андрей Парубий напомнил Власенко: "Мы договорились в предыдущий четверг, что мы проанализируем все постановления, о досрочных выборах, чтобы просто конфликтные либо изъять, либо поставить во вторую часть – чтобы не было интриги во время голосования".



"И мы договорились, что мы в четверг найдем период, когда будет мобилизация в зале, чтобы мы смогли по крайней мере те постановления, которые не вызывают политических дискуссий, проголосовать – и запустить процесс досрочных выборов", – сказал он.



16 февраля Центральная избирательная комиссия назначила на 29 апреля выборы в 40 объединенных территориальных общинах: 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских. В состав этих 40 ОТО вошли 133 местных совета (городских – 4, поселковых – 16, сельских – 113).