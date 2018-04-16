Біля скандального гуртожитку на Обухівській влаштували стрілянину: є поранені

16 квітня біля гуртожитку на вулиці Обухівській, 60 чоловіки під час сутички влаштували стрілянину, двоє осіб отримали поранення.

Про це повідомляє сайт Головного управління поліції Києва.

"Між чоловіками виник конфлікт, у розпалі якого пролунало кілька пострілів. Внаслідок події постраждало двоє осіб: одного із них доставили в лікарню, іншого не госпіталізовували", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив голова Добровольчого руху ОУН Микола Коханівський у Facebook, конфлікт виник через спробу "рейдерського захоплення будинку".

"Просто зараз рейдери штурмують гуртожиток по вулиці Обухівській, 60. Там зараз тітухани б'ють всіх, мешканці бороняться, як можуть. Тітуханів дуже багато. Жорстоко побили добровольця ОУН Олександра Ричкова "Будяка". Почалася стрілянина", - написав Коханівський.

Як повідомляють жителі гуртожитку у Facebook, вранці до будинку прийшов адвокат фірми, яка нібито купила цю будівлю, разом з групою спортивних молодиків. Вони нібито намагалися штурмом проникнути у приміщення.

У поліції повідомили, що учасників конфлікту доставляють в управління поліції для з’ясування обставин та причин інциденту.

На місці події проводяться всі необхідні слідчі дії.

За фактом стрілянини розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Гуртожиток на Обухівській, де, за попередньою інформацію, на 1-му поверсі проживало 35 переселенців, не раз опинявся у центрі конфліктних ситуацій.

21 жовтня 2017 року біля метро "Академмістечко" в Києві сталася сварка між головою проводу добровольчого руху ОУН Миколою Коханівським та колишнім добровольцем, екс-членом "Правого сектору" Русланом Качмалою. Коханівський дістав пістолет і поранив Качмалу.

Конфлікт між Коханівським і Качмалою триває вже давно. Він загострився влітку 2017 року через будівлю на вулиці Обухівській 60, у Києві.

Приміщення – власність банку-боржника "Експобанк", яку було виставлено на продаж через аукціон. Там жили колишні добровольці, у тому числі люди Коханівського та Качмали.

Детальніше про це читайте у статті "Барикада у суді, штурм та поруки. Як розглядали справу Коханівського".

Уночі 26 жовтня 2017 року у 3-поверховому житловому будинку по вулиці Обухівській, 60, де живуть переселенці, сталася пожежа.