У скандального общежития на Обуховской устроили стрельбу: есть раненые

16 апреля около общежития на улице Обуховской, 60 мужчины во время стычки устроили стрельбу, двое получили ранения.

Об этом сообщает сайт Главного управления полиции Киева.

"Между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали два человека: одного из них доставили в больницу, другого не госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как сообщил председатель Добровольческого движения ОУН Николай Коханивский в Facebook, конфликт возник из-за попытки "рейдерского захвата дома".

"Просто сейчас рейдеры штурмуют общежитие по улице Обуховской, 60. Там сейчас титуханы бьют всех, жители защищаются, как могут. Титуханов очень много. Жестоко избили добровольца ОУН Александра Рычкова "Будяка". Началась стрельба", - написал Коханиивский.

Как сообщают жители общежития в Facebook, утром в дом пришел адвокат фирмы, которая якобы купила это здание, вместе с группой спортивных парней. Они якобы пытались штурмом проникнуть в помещение.

В полиции сообщили, что участников конфликта доставляют в управление полиции для выяснения обстоятельств и причин инцидента.

На месте происшествия проводятся все необходимые следственные действия.

По факту стрельбы начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

Общежитие на Обуховской, где, по предварительной информации, на 1-м этаже проживало 35 переселенцев, не раз оказывался в центре конфликтных ситуаций.