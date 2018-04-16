Без співбесід та стажу: Луценко розповів, як будуть обирати кандидатів у прокурори

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що в найближчий рік планує заповнити понад 300 вакансії в місцевих прокуратурах за новим принципом обрання кандидатів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами після відкриття навчання зі спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора в Національній академії прокуратури України, 16 квітня.

За його словами, наразі є 330 вакансій на 307 слухачів академії, які мають через рік, після закінчення навчання, стати місцевими прокурорами.

"Я очікую нової крові, яка заходить у прокуратуру. Бо це вперше, коли абсолютна більшість, майже 80%, люди з поза системи", - сказав Луценко.

Він зазначив, що це молоді та амбіційні люди, які "мають змінити ставлення у місцевих прокуратурах до людей, закону і справедливості".

На питання, яка відмінність від попереднього набору прокурорів, Луценко відповів, що попередній набір був через конкурс, який проводився навіть не в академії.

"Здається, вони здавали тести, а потім на співбесіді, у тому числі, і з Генпрокурором, обирали кандидата. По суті, співбесіда визначала все", - сказав очільник ГПУ.

Він додав, що тоді змін не відбулося, оскільки "кожен місцевий керівник хотів бачити знайомих йому людей".

"У результаті із 200 людей - 178 прокурорів пройшли зі старої системи і лише 22 - нових. Із них вижили в органах прокуратури лише одиниці", - сказав Луценко.

Він зазначив, що потому більшість людей звільнилося через недовіру до такого методу обрання кандидатів на посади та низькі зарплати.

"Сьогодні ми маємо абсолютно відкриту систему, де я не маю жодного впливу на результати тестів і ніхто з керівників підрозділів не має. Не буде жодних співбесід. Йдеться лише про тести, екзамени, модулі. Результат покаже державна атестація", - заявив Генпрокурор.

Луценко пояснив, що якщо кандидати, які покажуть найвищі результати, скажуть, що хочуть працювати прокурорами, наприклад, конкретно Дніпропетровської чи будь-якої іншої прокуратури, то ніхто не зможе їм у цьому завадити, вони будуть призначені на ці посади автоматично.

Також він зазначив, що заробітна плата місцевих прокурорів буде стартувати від 13 тисяч гривень.

"Погодьтеся, що в місцевих прокуратурах - це достойна заробітна плата. Особливо у порівнянні з іншими нашими співвітчизниками, які мають, на жаль, набагато менші доходи", - сказав керівник ГПУ.

За його словами, оскільки більшість випадків "побутової корупції" саме через низькі зарплати, то просто необхідно збільшити прокурорам заробітну плату.

"Дай зарплату і контролюй. Так буде і з ними, коли вони прийдуть через рік до нас працювати", - додав Луценко.

Він зазначив, що головна зміна наразі у тому, що двері відкриті для тих, хто раніше ніколи не працював в органах прокуратури.