Без собеседований и стажа: Луценко рассказал, как будут выбирать кандидатов в прокуроры

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в ближайший год планирует заполнить более 300 вакансии в местных прокуратурах по новому принципу избрания кандидатов.

Об этом он сказал во время общения с журналистами после открытия обучения по специальной подготовке кандидатов на должность прокурора в Национальной академии прокуратуры Украины, 16 апреля.

По его словам, сейчас есть 330 вакансий на 307 слушателей академии, которые должны через год, после окончания учебы, стать местными прокурорами.

"Я ожидаю новой крови, которая заходит в прокуратуру. Потому что это впервые, когда абсолютное большинство, почти 80%, люди из вне системы", - сказал Луценко.

Он отметил, что это молодые и амбициозные люди, которые "должны изменить отношение в местных прокуратурах к людям, закону и справедливости".

На вопрос, в чем разница от предыдущего набора прокуроров, Луценко ответил, что предыдущий набор был через конкурс, который проводился даже не в академии.

"Кажется, они сдавали тесты, а затем на собеседовании, в том числе, и с Генпрокурором, выбирали кандидата. По сути, собеседование определяло все", - сказал глава ГПУ.

Он добавил, что тогда изменений не произошло, поскольку "каждый местный руководитель хотел видеть знакомых ему людей".

"В результате из 200 человек - 178 прокуроров прошли со старой системы и только 22 - новых. Из них выжили в органах прокуратуры лишь единицы", - сказал Луценко.

Он отметил, что в итоге большинство людей уволилось из-за недоверия к такому методу избрания кандидатов на должности и низкие зарплаты.

"Сегодня мы имеем абсолютно открытую систему, где я не имею никакого влияния на результаты тестов и никто из руководителей подразделений не имеет. Не будет никаких собеседований. Речь идет только о тестах, экзаменах и модулях. Результат покажет государственная аттестация", - заявил генпрокурор.

Луценко объяснил, что если кандидаты, которые покажут высокие результаты, скажут, что хотят работать прокурорами, например, конкретно Днепропетровской или любой другой прокуратуры, то никто не сможет им в этом помешать, они будут назначены на эти должности автоматически.

Также он отметил, что заработная плата местных прокуроров будет стартовать от 13 тысяч гривен.

"Согласитесь, что в местных прокуратурах - это достойная заработная плата. Особенно по сравнению с другими нашими соотечественниками, которые имеют, к сожалению, гораздо меньшие доходы ", - сказал руководитель ГПУ.

По его словам, поскольку большинство случаев "бытовой коррупции" именно из-за низких зарплат, то просто необходимо увеличить прокурорам заработную плату.

"Дай зарплату и контролируй. Так будет и с ними, когда они придут через год к нам работать ", - добавил Луценко.

Он отметил, что главное изменение сейчас в том, что двери открыты для тех, кто раньше никогда не работал в органах прокуратуры.