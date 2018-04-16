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Порошенко підписав закон про статеве повноліття

Понеділок, 16 квітня 2018, 14:20

Президент Петро Порошенко підписав закон, який встановив мінімальний вік статевої зрілості на рівні 16 років.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Цим законом криміналізуються добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою.  

"Таким чином, встановлюється мінімальний вік статевого повноліття, що відповідає рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини", - йдеться в повідомленні.

У законі також відмовляються від вживання терміна "статева зрілість".

Крім того, даним законом ("Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації"), встановлюється, що за секс з дитиною, якій немає 16-ти, даватимуть до 5 років. 

Зносини вчинені близькими родичами або членами сім’ї караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років, а за створення або утримання місць розпусти і звідництво вчинені із залученням малолітньої особи тепер каратимуться позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Українська правда

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